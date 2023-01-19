Кардиолог назвала пагубные последствия курения вейпов
Вейпы — приспособления для вдыхания, в которых испаряется жидкость с ароматизаторами и никотином, — опасны прежде всего для подростков и детей. Курение вейпов может поспособствовать развитию онкологических заболеваний, также оно чревато ранним инсультом, инфарктом и другими сосудистыми заболеваниями. Об этом заявила детский кардиолог Химкинской больницы Ирина Пшеничникова в беседе с порталом News.ru.
По ее словам, вейпы вредят здоровью не меньше обычных сигарет. Она подчеркнула, что парение провоцирует развитие митохондриальной дисфункции и нарушение энергетического метаболизма на клеточном уровне.
Также, отметила врач, у курильщиков вейпов происходят поломки генов, ответственных за иммунную защиту и реализацию воспалительного ответа.
Ранее член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков заявил, что вейпы наносят вред здоровью как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, вплоть до летального исхода. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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