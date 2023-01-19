Кардиолог назвала пагубные последствия курения вейпов

По ее словам, вейпы вредят здоровью не меньше обычных сигарет. Она подчеркнула, что парение провоцирует развитие митохондриальной дисфункции и нарушение энергетического метаболизма на клеточном уровне.

Также, отметила врач, у курильщиков вейпов происходят поломки генов, ответственных за иммунную защиту и реализацию воспалительного ответа.

Ранее член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков заявил, что вейпы наносят вред здоровью как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, вплоть до летального исхода. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

