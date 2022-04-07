Мишустин назвал заморозку активов РФ пиратством и грабежом

Председатель правительства Михаил Мишустин обвинил так называемые недружественные страны в фактическом ограблении России в результате заморозки её активов. Такую точку зрения он озвучил в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе кабинета министров.

Премьер-министр назвал такие антироссийские действия «типичной пиратской практикой». Он напомнил, что отечественная финансовая система первой приняла на себя санкционный удар после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Целью введения санкций было негативное воздействие на каждого россиянина и создание паники, уверен Мишустин. По его словам, общее количество ограничительных мер превысило шесть тысяч.

