Мишустин утвердил индексацию соцвыплат на 11,9% с 1 февраля

Также мера затронет единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком, проиндексируется и ежемесячная денежная выплата ветеранам.

Ранее сенатор Василий Иконников предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров. Индексация пенсий была приостановлена в 2015 году. По разным оценкам пенсия не индексируется 8-10 миллионам россиян, которые продолжают работать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как говорила НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб, ежегодно к 31 декабря наблюдается серьезное, почти массовое, увольнение специалистов, достигших пенсионного возраста.

