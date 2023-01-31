Мишустин утвердил индексацию соцвыплат на 11,9% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля на 11,9% некоторых соцвыплат.

Речь идет о семейных выплатах, включая материнский капитал, размер которого в 2023 году на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей.

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Также мера затронет единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком, проиндексируется и ежемесячная денежная выплата ветеранам.

Ранее сенатор Василий Иконников предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров. Индексация пенсий была приостановлена в 2015 году. По разным оценкам пенсия не индексируется 8-10 миллионам россиян, которые продолжают работать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как говорила НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб, ежегодно к 31 декабря наблюдается серьезное, почти массовое, увольнение специалистов, достигших пенсионного возраста.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:ВыплатыСоциальные ПенсииМихаил Мишустин
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