Мишустин утвердил индексацию соцвыплат на 11,9% с 1 февраля
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля на 11,9% некоторых соцвыплат.
Речь идет о семейных выплатах, включая материнский капитал, размер которого в 2023 году на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей.
Также мера затронет единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком, проиндексируется и ежемесячная денежная выплата ветеранам.
Ранее сенатор Василий Иконников предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров. Индексация пенсий была приостановлена в 2015 году. По разным оценкам пенсия не индексируется 8-10 миллионам россиян, которые продолжают работать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как говорила НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб, ежегодно к 31 декабря наблюдается серьезное, почти массовое, увольнение специалистов, достигших пенсионного возраста.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- Украина разорвала соглашение с Россией о воздушном сообщении
- Глава Росавиации: ЕС не удастся уничтожить авиацию России
- В США готовятся объявить о новой военной помощи Украине
- Мурал с изображением Пушкина закрасили в Харькове
- Над Красноярском пролетел метеор
- Жителям ДНР в марте произведут перерасчет пенсии
- Мишустин утвердил индексацию соцвыплат на 11,9% с 1 февраля
- Министр обороны Франции заявил об отсутствии табу на поставки истребителей Киеву
- В Калужской области появится уникальное фармацевтическое предприятие
- Жилые дома и ЛЭП были повреждены при обстреле ВСУ села Ломаковка в Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru