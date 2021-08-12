Мишустин подписал распоряжение о выплате 46 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить дополнительные 46,3 миллиарда рублей на социальные выплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда.

Размер дополнительных выплат зависит от количества отработанных смен, во время которых работник контактировал с пациентами, болеющими коронавирусом.

Ранее Мишустин заявил, что в России продолжается работа по обеспечению льгоных категорий граждан бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, а детей с ограничениями по здоровью - лечебным питанием, сообщает пресс-служба кабмина. По его словам, на эти цели правительство РФ дополнительно выделит регионам 1,7 миллиарда рублей, в том числе с учётом увеличения размера ежемесячной социальной поддержки.

