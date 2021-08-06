Правительство дополнительно выделит 1,7 млрд рублей на медикаменты для льготников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России продолжается работа по обеспечению льгоных категорий граждан бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, а детей с ограничениями по здоровью - лечебным питанием, сообщает пресс-служба кабмина.

По его словам, на эти цели правительство РФ дополнительно выделит регионам 1,7 миллиарда рублей, в том числе с учётом увеличения размера ежемесячной социальной поддержки.

Глава кабмина отметил, что необходимо «своевременно довести эти средства до субъектов РФ».

Ранее Мишустин заявил, что на продолжение специальных выплат медицинским работникам будет выделено более 46 миллиардов рублей, сообщает Ura.ru.

