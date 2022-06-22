Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил в среду на заседании кабинета министров, о том, что подписал постановление понижающее ставку по льготной ипотеке до 7%, передаёт ТАСС.
«Подписано постановление правительства по снижению ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%, при этом размер субсидированного кредита останется на прежнем уровне», — сообщил Мишустин.
По его словам, субсидирование сохранится в размере 6 млн рублей для всех субъектов Федерации, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В этих регионах оно останется на уровне 12 миллионов рублей.
Ранее Владимир Путин потребовал максимально быстро снизить льготную ипотеку.
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