Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил в среду на заседании кабинета министров, о том, что подписал постановление понижающее ставку по льготной ипотеке до 7%, передаёт ТАСС.

«Подписано постановление правительства по снижению ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%, при этом размер субсидированного кредита останется на прежнем уровне», — сообщил Мишустин.