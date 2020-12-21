Мишустин подписал перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина

Обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, обязаны федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов. Затем о результатах выполненной работы необходимо отчитаться в правительстве.

Премьер РФ поручил профильным ведомствам оценить положение среднего и малого бизнеса, а также возможность изменения платы для студентов вузов с дистанционным образованием.

В одном из блоков поручений речь идет о выплатах и мерах социальной поддержки, передает RT. Минтруд и ПФР должны к 11 января отчитаться о выполнении президентских выплат 5 тыс. рублей семьям с детьми до семи лет включительно.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова рассказала в эфире НСН, что такая мера поддержки вряд ли станет постоянной. По ее мнению, выплату стоит рассматривать как подарок от президента к Новому году.











