Мишустин подписал перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, обязаны федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов. Затем о результатах выполненной работы необходимо отчитаться в правительстве.
Премьер РФ поручил профильным ведомствам оценить положение среднего и малого бизнеса, а также возможность изменения платы для студентов вузов с дистанционным образованием.
В одном из блоков поручений речь идет о выплатах и мерах социальной поддержки, передает RT. Минтруд и ПФР должны к 11 января отчитаться о выполнении президентских выплат 5 тыс. рублей семьям с детьми до семи лет включительно.
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова рассказала в эфире НСН, что такая мера поддержки вряд ли станет постоянной. По ее мнению, выплату стоит рассматривать как подарок от президента к Новому году.
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