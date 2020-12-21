Депутаты предложили разработать законопроект о зарплате для родителей

Партия «Справедливая Россия» работает над проектом закона о зарплате родителям, сообщил представитель фракции Олег Шеин в своем Telegram-канале.

По его словам, выплата будет назначаться ежемесячно вплоть до совершеннолетия детей.

Инициативу поддержали председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов, представители Общественной палаты, а также Национальный родительский комитет, сказал депутат.

Как отмечает Шеин, такая схема была успешно реализована во Франции, где на четырех взрослых приходится четыре ребенка, в то время как в России — три ребенка на четырех взрослых. Кроме того, зарплаты матерям помогут увеличить рождаемость.

Как сообщалось, россияне, у которых есть дети в возрасте до семи лет включительно, получат выплату в пять тысяч рублей автоматически. Об этом говорится на сайте Госуслуг.

Никаких дополнительных заявлений на получение субсидии не потребуется, если родители уже получали единовременные выплаты на детей в период пандемии.

