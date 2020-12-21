Депутаты предложили разработать законопроект о зарплате для родителей
Партия «Справедливая Россия» работает над проектом закона о зарплате родителям, сообщил представитель фракции Олег Шеин в своем Telegram-канале.
По его словам, выплата будет назначаться ежемесячно вплоть до совершеннолетия детей.
Инициативу поддержали председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов, представители Общественной палаты, а также Национальный родительский комитет, сказал депутат.
Как отмечает Шеин, такая схема была успешно реализована во Франции, где на четырех взрослых приходится четыре ребенка, в то время как в России — три ребенка на четырех взрослых. Кроме того, зарплаты матерям помогут увеличить рождаемость.
Как сообщалось, россияне, у которых есть дети в возрасте до семи лет включительно, получат выплату в пять тысяч рублей автоматически. Об этом говорится на сайте Госуслуг.
Никаких дополнительных заявлений на получение субсидии не потребуется, если родители уже получали единовременные выплаты на детей в период пандемии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 948 / сут.
Умерли
50 858+511 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+20 915 / сут.
- Нарышкин рассказал, как столкнулся с предателями в разведке
- Американская исполнительница Ариана Гранде объявила о помолвке
- Ввести продуктовые карточки и соцпитание для малоимущих предложено в России
- Штаб Трампа требует от Верховного суда пересмотра итогов выборов в Пенсильвании
- Вирусолог рассказал, нужно ли опасаться россиянам нового штамма коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru