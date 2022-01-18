Мишустин призвал работодателей перевести часть сотрудников на удалёнку

По его словам, для этого руководителям нужно перевести персонал на удалённую работу «там, где это возможно и не мешает производственному процессу».

«В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», - подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина добавил, что работодателям необходимо создать для остальных сотрудников «максимально безопасные условия на рабочих местах», а также обратить внимание на их тестирование.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что с 17 января на удалёнку переведут 50% сотрудников компании.

