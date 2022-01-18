Мишустин призвал работодателей перевести часть сотрудников на удалёнку
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует помочь медикам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, сообщает РИА Новости.
По его словам, для этого руководителям нужно перевести персонал на удалённую работу «там, где это возможно и не мешает производственному процессу».
«В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», - подчеркнул Мишустин.
Глава кабмина добавил, что работодателям необходимо создать для остальных сотрудников «максимально безопасные условия на рабочих местах», а также обратить внимание на их тестирование.
Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что с 17 января на удалёнку переведут 50% сотрудников компании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- Мишустин призвал работодателей перевести часть сотрудников на удалёнку
- Жириновский призвал запретить крещенские купания
- Вертолет Ми-8 с газовиками совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе
- Роналду рассказал, когда завершит карьеру
- Российские туристы попали в аварию в Доминикане
- СМИ: Собянин разрешил мигрантам обращаться в детские поликлиники Москвы
- Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за COVID-19
- В России замедлился рост количества киберпреступлений
- Россиянам перечислили льготы, о которых они могли не знать
- В Москве продлен режим самоизоляции для пожилых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru