Мишустин освободил Смелова от должности замглавы Росстата

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что Смелова освободили от должности «по его просьбе».

Смелов был назначен на пост замглавы Росстата в декабре 2019 года.

Ранее Смелов заявил, что в рамках Всероссийской переписи населения был зафиксирован рост количества жителей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.

