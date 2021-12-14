Мишустин освободил Смелова от должности замглавы Росстата

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Павел Смелов освобождается от должности заместителя главы Росстата, сообщает пресс-служба кабмиина.

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В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что Смелова освободили от должности «по его просьбе».

Смелов был назначен на пост замглавы Росстата в декабре 2019 года.

Ранее Смелов заявил, что в рамках Всероссийской переписи населения был зафиксирован рост количества жителей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ЧиновникиУвольнениеРосстатМихаил Мишустин
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