Мишустин одобрил концепцию председательства России в Арктическом совете
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал Концепцию председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, сообщает пресс-служба кабмина.
В Концепции председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 годах, утверждённой председателем правительства Михаилом Мишустиным, идет речь о четырех приоритетах взаимодействия России с партнерами в Арктике.
«В рамках председательства в Арктическом совете в 2021–2023 годах Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками межправительственного форума по четырём приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана арктической окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие региона и укрепление роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах», - говорится в сообщении.
Концепция принята кабмином в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в Основах государственной политики России в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.
«Председательство – это уникальная площадка для стимулирования не только экономического роста, международной кооперации и поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнёрства, но и отличная возможность для развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера», - цитирует мнение советника главы государства Антона Кобякова РИА Новости.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что несколько проектов по добыче нефти и газа на Арктическом шельфе были начаты, но часть из них была свернута, когда Америка наложила санкции на поставки соответствующего оборудования.
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