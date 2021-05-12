Правительство РФ направит 15 миллиардов рублей на развитие Арктической зоны

Правительство России выделит около 15 миллиардов рублей на реализацию государственной программы развития Арктической зоны. Об этом в ходе своего выступления в Госдуме заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, программа была принята в конце марта, в ближайшие три года на ее реализацию будет выделено 15 миллиардов рублей, из них – 3,5 в этом году.

Предприятия Арктики были оштрафованы на 17,5 млн рублей

Ранее на портале правительства было опубликовано сообщение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что несколько проектов по добыче нефти и газа на Арктическом шельфе были начаты, но часть из них была свернута, когда Америка наложила санкции на поставки соответствующего оборудования.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Наша АрктикаМихаил МишустинПравительство России
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