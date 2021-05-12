Правительство РФ направит 15 миллиардов рублей на развитие Арктической зоны

Правительство России выделит около 15 миллиардов рублей на реализацию государственной программы развития Арктической зоны. Об этом в ходе своего выступления в Госдуме заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, программа была принята в конце марта, в ближайшие три года на ее реализацию будет выделено 15 миллиардов рублей, из них – 3,5 в этом году.