Во Владимирской области беременным студенткам выплатят по 100 тысяч рублей

Во Владимирской области беременным студенткам выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

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Он утвердил порядок предоставления этой меры поддержки в рамках регионального проекта «Многодетная семья».

Для получения этой выплаты необходимо встать на учет по беременности в ранние сроки. После наступления 12-й недели беременности заявление подается в МФЦ или отдел социальной защиты по месту жительства.

Ранее глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала идею продлить оплачиваемый декретный отпуск с полутора до трех лет, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Владимирская ОбластьВыплатыБеременность

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