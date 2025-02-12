Во Владимирской области беременным студенткам выплатят по 100 тысяч рублей

Он утвердил порядок предоставления этой меры поддержки в рамках регионального проекта «Многодетная семья».



Для получения этой выплаты необходимо встать на учет по беременности в ранние сроки. После наступления 12-й недели беременности заявление подается в МФЦ или отдел социальной защиты по месту жительства.

Ранее глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала идею продлить оплачиваемый декретный отпуск с полутора до трех лет, напоминает RT.

