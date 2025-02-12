Во Владимирской области беременным студенткам выплатят по 100 тысяч рублей
Во Владимирской области беременным студенткам выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
Он утвердил порядок предоставления этой меры поддержки в рамках регионального проекта «Многодетная семья».
Для получения этой выплаты необходимо встать на учет по беременности в ранние сроки. После наступления 12-й недели беременности заявление подается в МФЦ или отдел социальной защиты по месту жительства.
Ранее глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала идею продлить оплачиваемый декретный отпуск с полутора до трех лет, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru