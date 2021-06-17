Мишустин: Необходимо наращивать темпы вакцинации от COVID-19
Необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Премьер подчеркнул, что российские вакцины доказали свою эффективность в России и за рубежом. При этом вакцинация доступна для каждого россиянина и бесплатна во всех регионах страны, отмечает «Свободная пресса».
По словам Мишустина, отказываться от антиковидных мер и соблюдения рекомендаций медиков рано: граждан РФ необходимо обезопасить от болезней.
«Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться неукоснительно, ведь это забота о своем здоровье и здоровье близких. Только так можно уменьшить риск распространения инфекции», — цитирует премьера РИА Новости.
Кроме того, Мишустин призвал власти регионов обеспечивать население сведениями об опасности коронавируса, способах защиты от инфекции и местах, где проводится вакцинация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru