Роспотребнадзор перейдет к круглосуточному режиму работы из-за COVID-19

Система Роспотребнадзора перейдет в круглосуточный режим работы из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Система Роспотребнадзора мобилизована на сегодня полностью, мы переходим в круглосуточный режим работы и делаем все для того, чтобы обеспечить эпидблагополучие на территории РФ», — цитирует главного санитарного врача ТАСС.

За минувшие 24 часа в стране подтвердили 14 057 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии достигло 5 264 047, 4 839 705 человек выздоровели, 127 992 пациента скончались, отмечает «Свободная пресса».

