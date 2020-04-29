Мишустин не смог назвать точную дату открытия российских границ

Точную дату снятия ограничений, введённых в связи с распространеним COVID-19, в том числе открытия границ РФ, назвать пока нельзя. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что все ограничения будут сохраняться до улучшения эпидситуации на территории России.

Добавим, по данным на 29 апреля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России приблизилось к 100 тысячам и составило 99 399 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране, подчеркнув, что за минувшие сутки в РФ было выявлено 5 841 инфицированных.

За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 972 человек, выздоровели более десяти тысяч пациентов, отмечает RT.