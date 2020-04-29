Мишустин не смог назвать точную дату открытия российских границ

Точную дату снятия ограничений, введённых в связи с распространеним COVID-19, в том числе открытия границ РФ, назвать пока нельзя. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что все ограничения будут сохраняться до улучшения эпидситуации на территории России.

Добавим, по данным на 29 апреля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России приблизилось к 100 тысячам и составило 99 399 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране, подчеркнув, что за минувшие сутки в РФ было выявлено 5 841 инфицированных.

За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 972 человек, выздоровели более десяти тысяч пациентов, отмечает RT.

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Накануне Владимир Путин объявил нерабочими 6, 7 и 8 мая, продлив тем самым действующий с начала апреля нерабочий период до 11 мая. «Пик заболеваемости коронавирусом ещё не пройден, угроза не отступила, и чем строже россияне будут соблюдать правила самоизоляции и карантина, «тем быстрее это всё пройдёт», подчеркнул глава государства.

При этом, по словам главы государства, уже с 12 мая начнётся поэтапный выход страны из режима ограничений. Путин поручил Роспотребнадзору, правительству и рабочей группе Госсовета подготовить критерии и параметры последовательного снятия ограничений к 5 мая.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:ПандемияГраницаКоронавирусМихаил Мишустин
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