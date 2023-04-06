Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом

В годовщину смерти политика глава правительства направил телеграмму членам партии и её председателю Леониду Слуцкому, в которой указал, что для Жириновского, как для истинного патриота, превыше всего всегда были интересы миллионов россиян.

«Он многое сделал для улучшения жизни и благополучия граждан, именно поэтому избиратели многие годы оказывали доверие и поддержку ЛДПР», - указал премьер.

Ранее на Новодевичьем кладбище в Москве был открыт памятник создателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который скончался 6 апреля 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».