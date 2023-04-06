Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский был выдающимся политическим деятелем, сообщает пресс-служба кабмина.
В годовщину смерти политика глава правительства направил телеграмму членам партии и её председателю Леониду Слуцкому, в которой указал, что для Жириновского, как для истинного патриота, превыше всего всегда были интересы миллионов россиян.
«Он многое сделал для улучшения жизни и благополучия граждан, именно поэтому избиратели многие годы оказывали доверие и поддержку ЛДПР», - указал премьер.
Ранее на Новодевичьем кладбище в Москве был открыт памятник создателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который скончался 6 апреля 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru