В ЛДПР заявили о создании нейросети «Жириновский»

В ЛДПР анонсировали создание политического алгоритма «Жириновский», который при помощи искусственного интеллекта сможет думать как Владимир Жириновский, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Владимир Жириновский похоронен на Новодевичьем кладбище

«ЛДПР приняла решение создать при Университете мировых цивилизаций исследовательский Институт для изучения наследия Владимира Жириновского. Будут оцифрованы все его научные труды, выступления, письма, комментарии. При помощи искусственного интеллекта мы создаем первый в мире политический алгоритм «Жириновский». К разработке будут привлечены ведущие отечественные специалисты», - написал политик.

Предполагается, что нейросеть будет оценивать то, что происходит в мире, и генерировать прогнозы, как это делал Жириновский. По словам Слуцкого, такие оценки послужат успешному развитию России и всего мира.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщила, что в годовщину смерти Владимира Жириновского ему открыли памятник в Москве. Основатель ЛДПР стоит на постаменте на Новодевичьем кладбище, заложив руки за спину.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектЛДПРВладимир Жириновский

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