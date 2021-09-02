Мишустин назвал сроки пятой промышленной революции
Председатель правительства России Михаил Мишустин прогнозирует пятую промышленную революцию в мире в ближайшие 10–20 лет. Такие сроки он назвал в ходе выступления с лекцией в формате открытого урока для школьников и студентов – участников просветительского марафона «Новое знание». Мероприятие проводится в объявленный президентом Год науки и технологий по всей России.
Как подчеркнул премьер-министр, России для закрепления лидерства необходимо использовать новые технологии. По его оценке, время, которое проходит от одной промышленной революции до следующей каждый раз сокращается. Так, первую и вторую промышленные революции разделяло 100–120 лет, а вторую и третью — уже 50–70 лет. Четвертая случилась спустя всего 20–30 лет после этого.
Мишустин считает, что уже запущенный энергетический переход можно рассматривать в качестве начального этапа пятой промышленной революции, при не до конца завершённой четвёртой.
По словам премьера, чтобы считать четвёртую промреволюцию законченной, изменения, вызванные ей, должны охватить всё мировой общество.
Она происходила с начала XXI века, и характеризуется массовым внедрением информационных технологий, автоматизации и искусственного интеллекта в различные области деятельности человека. Её отличительные черты — роботизация, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальности, а также нейротехнологии.
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