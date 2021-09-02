Мишустин назвал сроки пятой промышленной революции

Как подчеркнул премьер-министр, России для закрепления лидерства необходимо использовать новые технологии. По его оценке, время, которое проходит от одной промышленной революции до следующей каждый раз сокращается. Так, первую и вторую промышленные революции разделяло 100–120 лет, а вторую и третью — уже 50–70 лет. Четвертая случилась спустя всего 20–30 лет после этого.

Мишустин считает, что уже запущенный энергетический переход можно рассматривать в качестве начального этапа пятой промышленной революции, при не до конца завершённой четвёртой.