Мишустин назвал Россию кузницей кадров для человечества
Россия всегда была кузницей кадров во всех областях, наша страна колоссально повлияла на развитие человечества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время просветительского марафона «Новое знание».
«Наша страна всегда была кузницей талантливых кадров – во всех без исключения областях. Россия оказала колоссальное влияние на развитие человечества. Такие фамилии наших соотечественников, как Чайковский, Малевич, Толстой, Лермонтов, Пушкин, конечно же Менделеев, Лобачевский, Ландау известны во всем мире. Нам есть, чем гордиться, друзья», - заявил глава правительства.
Мишустин признал, что в 1990-е годы молодые ученые эмигрировали из России в поисках большего заработка.
«Востребованные инженеры и ученые часто уезжали за рубеж в поисках лучшей жизни. Но, к счастью, наша научная школа не была полностью утеряна. У нас и сейчас очень много потрясающе талантливых людей, которые возвращают нашу страну на передовые рубежи науки и технологий. Это граждане нашей большой страны. В очень сложное время они не прекращали учиться, осваивали фундаментальные знания, становились настоящими профессионалами и мастерами своего дела», - цитирует главу кабмина РИА Новости.
Премьер России призвал участников форума овладевать новыми знаниями, чтобы и с их помощью совершать прорыв в России.
Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования планирует в этом году выделить более 2,5 млрд рублей в рамках программы поддержки молодых ученых России. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов, сообщает телеканал «Россия-24».
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