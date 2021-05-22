Мишустин назвал Россию кузницей кадров для человечества

Мишустин признал, что в 1990-е годы молодые ученые эмигрировали из России в поисках большего заработка.

«Востребованные инженеры и ученые часто уезжали за рубеж в поисках лучшей жизни. Но, к счастью, наша научная школа не была полностью утеряна. У нас и сейчас очень много потрясающе талантливых людей, которые возвращают нашу страну на передовые рубежи науки и технологий. Это граждане нашей большой страны. В очень сложное время они не прекращали учиться, осваивали фундаментальные знания, становились настоящими профессионалами и мастерами своего дела», - цитирует главу кабмина РИА Новости.

Премьер России призвал участников форума овладевать новыми знаниями, чтобы и с их помощью совершать прорыв в России.

Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования планирует в этом году выделить более 2,5 млрд рублей в рамках программы поддержки молодых ученых России. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов, сообщает телеканал «Россия-24».

