Минобрнауки дополнительно выделит молодым ученым 2,5 млрд рублей
Министерство науки и высшего образования планирует в этом году выделить более 2,5 млрд рублей в рамках программы поддержки молодых ученых России. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов, сообщает телеканал «Россия-24».
По его словам, планируется увеличить количество грантовой поддержки наряду со стипендиями, которые получают аспиранты. Также вводится грантовая поддержка для наиболее талантливых молодых ученых. Кроме того, Фальков отметил, что Минобрнауки оказывает финансовую поддержку прикладных и фундаментальных исследований научно-исследовательских университетов и институтов.
Напомним, что согласно целям национального проекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных с точки зрения научно-технологического развития областях. К тому же авторы проекта считают необходимым обеспечить привлекательность работы в РФ для ведущих российских и зарубежных ученых и исследователей.
Ранее Владимир Путин поддержал определение на законодательном уровне статуса молодого ученого. При этом отмечается, что статус будет присваиваться гражданам до 35 лет.
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