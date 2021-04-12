Минобрнауки дополнительно выделит молодым ученым 2,5 млрд рублей

По его словам, планируется увеличить количество грантовой поддержки наряду со стипендиями, которые получают аспиранты. Также вводится грантовая поддержка для наиболее талантливых молодых ученых. Кроме того, Фальков отметил, что Минобрнауки оказывает финансовую поддержку прикладных и фундаментальных исследований научно-исследовательских университетов и институтов.

Напомним, что согласно целям национального проекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных с точки зрения научно-технологического развития областях. К тому же авторы проекта считают необходимым обеспечить привлекательность работы в РФ для ведущих российских и зарубежных ученых и исследователей.

Ранее Владимир Путин поддержал определение на законодательном уровне статуса молодого ученого. При этом отмечается, что статус будет присваиваться гражданам до 35 лет.

