Мишустин назвал обеспечение продовольственной безопасности главной задачей

Обеспечение продовольственной безопасности – первоочередная задача на сегодня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с ЛДПР, передает РИА Новости.

По его словам в этой связи вопрос поддержки российских аграриев находится в постоянном внимании властей.

Мишустин подчеркнул, что власти понимают, насколько важно контролировать доступность товаров первого потребления и продуктов питания.

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Рост цен на продовольствие может спровоцировать беспорядки в бедных странах, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджу-Ивеалу.

По её словам, на ситуацию будет влиять ситуация вокруг Украины. Отмечается, что рост цен на продовольствие ожидается в текущем и следующем году.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоЦены На ПродуктыМихаил Мишустин
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