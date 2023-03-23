Мишустин назвал ЕГЭ мощным социальным лифтом
Отмена Единого государственного экзамена требует очень серьезного обсуждения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.
Он отметил, что ЕГЭ - мощный социальный лифт для жителей регионов, которые планируют поступить в лучшие российские университеты.
Саму отмену экзамена необходимо обсуждать, однако при появлении каких-либо альтернативных предложений по замене ЕГЭ следует системно рассматривать, сказал премьер.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в эфире НСН заявил, что гуманитарные дисциплины нуждаются в изменении формата тестирования.
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