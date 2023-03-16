Путин заявил, что ЕГЭ открывает много возможностей для детей с периферии
Президент РФ Владимир Путин признал, что Единого государственного экзамена (ЕГЭ) много минусов, сообщает РИА Новости.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей он отметил, что многих россиян возмущает начетничество, имеющееся в этой системе, однако есть у неё и плюсы.
По его словам, ЕГЭ даёт детям с периферии возможность учиться в ведущих высших школах страны, и благодаря этой системе попавших в престижные вузы талантливых ребят с периферии стало гораздо больше, чем ранее.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что не стоит в спешке принимать решения, касающиеся возможной отмены ЕГЭ, сообщает RT.
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