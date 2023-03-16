Путин заявил, что ЕГЭ открывает много возможностей для детей с периферии

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей он отметил, что многих россиян возмущает начетничество, имеющееся в этой системе, однако есть у неё и плюсы.

По его словам, ЕГЭ даёт детям с периферии возможность учиться в ведущих высших школах страны, и благодаря этой системе попавших в престижные вузы талантливых ребят с периферии стало гораздо больше, чем ранее.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что не стоит в спешке принимать решения, касающиеся возможной отмены ЕГЭ, сообщает RT.

