В России сократят долг 21 региона по бюджетным кредитам на 114 млрд рублей
Правительство России сократит долг 21 региона по бюджетным кредитам на сумму более 114 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, кабмин продолжает поддерживать развитие инфраструктуры в регионах и формирование привлекательных условий для бизнеса.
«Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Сегодня мы такую помощь окажем еще 21 субъекту Российской Федерации. Их долг в общей сложности будет сокращен более чем на 114 млрд рублей», - цитирует премьера ТАСС.
Меры касаются Удмуртии, Чувашии, Карелии, Коми, Мордовии, Еврейской автономной области, Ненецкого автономного округа, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев. Кроме того, будут сокращены долги Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областей.
Решение позволит высвободить значительные ресурсы в бюджетах субъектов, поддержать совершенствование экономики и условий жизни населения.
Ранее Мишустин анонсировал списание 16 регионам страны двух третей задолженности по бюджетным кредитам.
