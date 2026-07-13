Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил перенести сроки возврата бюджетных кредитов для российских регионов. Инициатива прозвучала в ходе церемонии подписания соглашений о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве столицы с Белгородской и Тверской областями, в которой также приняли участие врио губернаторов этих субъектов Александр Шуваев и Виталий Королев.

По словам столичного градоначальника, бюджетная ситуация во многих регионах остается сложной из-за неравномерного формирования доходов и наличия дефицита. Он напомнил, что ранее федеральный центр помогал субъектам с помощью бюджетных кредитов, что позволяло стабильно выполнять нацпроекты и развивать экономику.

«Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы вместе с Правительством Российской Федерации обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на три года», — отметил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что выделение новых бюджетных кредитов сейчас ограничено, и для погашения старых долгов регионам приходится обращаться в коммерческие банки под высокие проценты, что недопустимо. В связи с этим он предложил сдвинуть сроки погашения задолженности, которая должна быть выплачена в 2027–2029 годах, на период 2031–2033 годов. Данная инициатива не затрагивает Москву, так как столица не привлекала подобных займов из федерального бюджета.