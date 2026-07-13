Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил перенести сроки возврата бюджетных кредитов для российских регионов. Инициатива прозвучала в ходе церемонии подписания соглашений о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве столицы с Белгородской и Тверской областями, в которой также приняли участие врио губернаторов этих субъектов Александр Шуваев и Виталий Королев.
По словам столичного градоначальника, бюджетная ситуация во многих регионах остается сложной из-за неравномерного формирования доходов и наличия дефицита. Он напомнил, что ранее федеральный центр помогал субъектам с помощью бюджетных кредитов, что позволяло стабильно выполнять нацпроекты и развивать экономику.
«Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы вместе с Правительством Российской Федерации обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на три года», — отметил Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что выделение новых бюджетных кредитов сейчас ограничено, и для погашения старых долгов регионам приходится обращаться в коммерческие банки под высокие проценты, что недопустимо. В связи с этим он предложил сдвинуть сроки погашения задолженности, которая должна быть выплачена в 2027–2029 годах, на период 2031–2033 годов. Данная инициатива не затрагивает Москву, так как столица не привлекала подобных займов из федерального бюджета.
Врио главы Тверской области Виталий Королев поддержал инициативу, подчеркнув, что возвращать старые долги за счет новых коммерческих займов нельзя. По его мнению, крайне важно найти совместное решение, которое позволит регионам справиться с накопившимися обязательствами.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев также подтвердил актуальность проблемы для своего субъекта. Он отметил, что своевременная реструктуризация долга в дальнейшем станет хорошим подспорьем для экономического развития региона.
Сергей Собянин по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление». Данная комиссия находится в постоянном диалоге с администрациями всех субъектов Российской Федерации. Такой формат взаимодействия позволяет оперативно выявлять возникающие на местах проблемы и формировать конкретные предложения по их решению, которые затем направляются для рассмотрения в Правительство России.
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