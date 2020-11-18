Мишустин дал поручения Минздраву по борьбе с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по борьбе с COVID-19 Минпромторгу и Минздраву, их необходимо выполнить в срок до 23 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.
За этот срок ведомства будут обязаны организовать создание резервов лекарств против коронавирусной инфекции, а также усилить контроль за соблюдением санитарных правил Роспотребнадзора. По данным премьер-министра, заболеваемость COVID-19 растет в тех регионах, где не соблюдаются противоэпидемиологические меры и несвоевременно вводятся ограничения.
Также из поручений Мишустина следует, что службы скорой помощи и врачи поликлиник, посещающие пациентов на дому, должны быть обеспечены в случае необходимости транспортом. Резерв могут пополнить машины ведомств и бюджетных организаций, кроме того, возможно привлечение коммерческих перевозчиков.
Глава кабмина также поручил улучшить работу всероссийской горячей линии для медработников. Для этого будет необходимо нанять больше работников и привлечь к работе волонтёров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Мишустин дал поручения Минздраву по борьбе с COVID-19
- В Москве скончались 76 пациентов с COVID-19
- Парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Азербайджан
- Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило 2 млн
- ООН попросила у G20 28 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru