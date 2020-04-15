Миру напророчили вспышку кори после пандемии коронавируса

После коронавируса мир может столкнуться со вспышками кори в разных частях планеты. Такой прогноз дал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Украина является лидером по заболеваниям корью в Европе

Организация отмечает, что сейчас на борьбу с коронавирусом брошены все имеющиеся ресурсы.

Из-за этого в 24 странах уже перенесли вакцинации против кори. По такому же пути могут пойти и другие государства. По оценке фонда, без прививок могут остаться 117 миллионов детей в 37 странах.

В конце прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) привела статистику, согласно которой половина случаев заболевания корью в мире приходятся на несколько стран: Конго, Либерию, Сомали, Мадагаскар и Украину.

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ФОТО: flickr/Sanofi Pasteur
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