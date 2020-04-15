Миру напророчили вспышку кори после пандемии коронавируса

Организация отмечает, что сейчас на борьбу с коронавирусом брошены все имеющиеся ресурсы.



Из-за этого в 24 странах уже перенесли вакцинации против кори. По такому же пути могут пойти и другие государства. По оценке фонда, без прививок могут остаться 117 миллионов детей в 37 странах.



В конце прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) привела статистику, согласно которой половина случаев заболевания корью в мире приходятся на несколько стран: Конго, Либерию, Сомали, Мадагаскар и Украину.

