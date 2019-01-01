Украина является лидером по заболеваниям корью в Европе
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что из 34300 случаев 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходятся на Украину, передает RT.
Уточняется, что на континенте 13 случаев закончились летальным исходом. Все случаи смертности от кори приходятся на Албанию, Румынию и Украину.
Эксперты ВОЗ в связи с этим приняли решение создать профильный оперативный центр.
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