Украина является лидером по заболеваниям корью в Европе

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что из 34300 случаев 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходятся на Украину, передает RT.

Уточняется, что на континенте 13 случаев закончились летальным исходом. Все случаи смертности от кори приходятся на Албанию, Румынию и Украину.

Эксперты ВОЗ в связи с этим приняли решение создать профильный оперативный центр.

