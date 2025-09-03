«Миртесен» бросил вызов Instagram в новом обновлении
Социальная сеть «Миртесен» решила переориентироваться в последнем обновлении, чтобы стать альтернативой Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом компания рассказала AdIndex.
Платформа провела ряд обновлений, чтобы сконцентрироваться на нуждах пользователей. Была изменена витрина раздела «Каналы», используемого для ведения корпоративных и личных блогов. Также разработчики добавили умные рекомендации на основе геолокации пользователя и персонального поведения пользователя, на них теперь ориентируются алгоритмы сети, которые можно отдельно настроить вручную.
Важными новшествами являются и привязка контента к определенному месту и теме. То есть, пользователи могут добавлять тематические хэштеги и прикреплять геолокации к публикациям, что поможет увидеть контент из одного места всем, кто интересуется данной темой. Также была добавлена функция интеграции соцсети «Миртесен» с Telegram и VK, которая позволяет переносить архивные публикации из этих мессенджеров на платформу. Генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 (вместе с «Миртесен» входит в медиахолдинг E-generator) Юрий Белоусов подчеркнул, что на этом изменения не закончатся.
«В ближайшее время мы запускаем систему геймификации и раздел “События рядом” для более глубокого погружения в жизнь своего города. Для авторов дадим расширенные инструменты продвижения каналов и отдельных статей, а также инструменты монетизации, которые позволят зарабатывать на своей аудитории», — указал он.
В компании уточнили, что позиционируют свою площадку как перспективную и доступную для российских блогеров, так как у них появляется легальная рекламная платформа, в отличие от Instagram, где с 1 сентября 2025 года появился запрет на рекламу.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru