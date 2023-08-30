Мировым ценам на макароны предрекли рост
Мировые цены на макаронные изделия вырастут из-за последствий глобального потепления, пишет агентство Reuters.
Из-за роста средних температур уходящим летом страны Европы, а также Канада, которая производит около половины твердых сортов пшеницы на мировом рынке, сообщила об ухудшении качества урожая.
Испанские и индийские производители, которые выращивают помидоры, используемые при приготовлении соуса для пасты, также уведомили о росте продукции из-за снижения запасов. Канадские коллеги их поддержали.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России ожидается дефицит лапши «Доширак»
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