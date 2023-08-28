«Последнее пристанище»: Названы способы сдержать рост цен на хлеб

Накануне исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев сообщил РБК, что хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне значительного роста себестоимости производства. По его словам, повышение отпускных цен у производителей до конца года может составить 7–10%. Леонид Холод отметил, что хлеб следует сегрегировать по повышению цен.

«Минсельхоз может собрать их (хлебопеков – ред. НСН), поговорить, сказать, что у нас есть бедное население, богатое, есть люди, которые чувствительны к любому подорожанию… Сказать: давайте сегрегируем товарную массу на ту, где вы можете упражняться с переносом себестоимости, и ту, где лучше не упражняться. Минсельхоз также может определить социально чувствительные направления по зерну, хлебу, как это было в отношении сахара», - сказал Холод.

Он отметил, что сегодня идет рост издержек производства хлеба. При этом Холод подчеркнул, что россияне будут покупать хлеб даже при подорожании, потому что это «последнее пристанище едока с худыми карманами».

«Есть рост издержек: подорожание зерна, муки. Зерно подорожало на 20%, мука на 10%. Подорожание транспортных расходов на 30% и подорожание эксплуатации импортного оборудования, кадровый голод... Все это имеет место быть. На хлеб цены можно повышать, но человек все равно будет его покупать, потому что это последнее пристанище едока с худыми карманами. Хлеба в целом будут дорожать, но при этом будет ценовой маневр», - резюмировал собеседник НСН.