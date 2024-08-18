Пойман похищавший мирных жителей в Курской области боец ВСУ

Как заявил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, это происходило на окраине Суджи. У пленных также изъяли кадры с экшен-камер, на которых видно, как боевики погружают гражданских и срочников на машины.

Ранее жители Глушково заявили, что ВСУ разрушили мост для осложнения эвакуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

