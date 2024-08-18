Пойман похищавший мирных жителей в Курской области боец ВСУ
18 августа 202408:32
ВС РФ взяли в плен солдата Вооруженных сил Украины, который похищал мирных жителей в Курской области, сообщает Ura.ru.
Как заявил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, это происходило на окраине Суджи. У пленных также изъяли кадры с экшен-камер, на которых видно, как боевики погружают гражданских и срочников на машины.
Ранее жители Глушково заявили, что ВСУ разрушили мост для осложнения эвакуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru