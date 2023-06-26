Миронов заявил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о ЧВК

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что в ближайшее время на рассмотрение в Госдуму будет вновь внесён законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний, сообщает РИА Новости.

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По его словам, ранее уже поступало подобное предложение, и если бы его не проигнорировали, то событий 24 июня удалось бы избежать.

«Неразумно сейчас разрабатывать новый вариант, когда есть готовый законопроект, в котором учтён мировой опыт деятельности частных военных компаний... Надеюсь...на этот раз... закон о ЧВК будет принят без проволочек», - заключил политик.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о необходимости определить понятие ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в правовой структуре страны, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/mironovonline
ТЕГИ:ГосдумаЗаконопроектЧВКСправедливая РоссияСергей Миронов

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