Миронов заявил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о ЧВК

По его словам, ранее уже поступало подобное предложение, и если бы его не проигнорировали, то событий 24 июня удалось бы избежать.

«Неразумно сейчас разрабатывать новый вариант, когда есть готовый законопроект, в котором учтён мировой опыт деятельности частных военных компаний... Надеюсь...на этот раз... закон о ЧВК будет принят без проволочек», - заключил политик.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о необходимости определить понятие ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в правовой структуре страны, напоминает «Радиоточка НСН».