Миронов заявил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о ЧВК
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что в ближайшее время на рассмотрение в Госдуму будет вновь внесён законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний, сообщает РИА Новости.
По его словам, ранее уже поступало подобное предложение, и если бы его не проигнорировали, то событий 24 июня удалось бы избежать.
«Неразумно сейчас разрабатывать новый вариант, когда есть готовый законопроект, в котором учтён мировой опыт деятельности частных военных компаний... Надеюсь...на этот раз... закон о ЧВК будет принят без проволочек», - заключил политик.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о необходимости определить понятие ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в правовой структуре страны, напоминает «Радиоточка НСН».
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