Депутат Крашенинников: ЧВК больше не смогут вербовать уголовников

Частные военные кампании (ЧВК) больше не смогут вербовать осужденных, заявил председатель думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Мобилизованных преступников предложили освобождать от наказания

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны», - сказал он.

Соответствующий закон был недавно принят Госдумой, отметил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволят в период военного положения призывать на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФПреступностьГосдумаДепутатЧВК

Горячие новости

Все новости

партнеры