Депутат Крашенинников: ЧВК больше не смогут вербовать уголовников
Частные военные кампании (ЧВК) больше не смогут вербовать осужденных, заявил председатель думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны», - сказал он.
Соответствующий закон был недавно принят Госдумой, отметил депутат.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволят в период военного положения призывать на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуснуллин проконтролирует восстановление дорожных объектов после попытки мятежа
- Немецкий канал ARD утверждает, что переговоры по Украине начнутся в июле
- Парламент Молдавии упразднил фракцию запрещенной партии «Шор»
- Глава Крыма Аксенов: Всех пособников украинских спецслужб ждет наказание
- Чернышенко: Вузы в регионах, где был режим КТО, начнут штатно работать со вторника
- Голикова: Все медорганизации во время попытки мятежа работали штатно
- Мантуров: торговые предприятия в минувшие выходные работали слаженно
- Первый вице-премьер Белоусов: на юге страны спрос на наличные в субботу вырос на 70-80%
- Голикова заявила, что выпускные и экзамены в РФ проходят штатно
- Германия намерена дополнительно разместить в Литве 4 тысячи военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru