Миронов заявил, что социальный рейтинг разделит россиян на классы

«При разработке подобных систем мониторинга обычно берут за образец китайский опыт. Однако в КНР социальный рейтинг создавался и до сего дня действует в первую очередь применительно к коммерческим предприятиям. Он позволяет потенциальным партнерам и клиентам оценить их надежность. У нас же сразу взялись за граждан, которых собрались поделить на классы», — сказал Миронов NEWS.ru.

По мнению политика, в России прижился бы социальный рейтинг чиновников. Он, как утверждает Миронов, может отражать, насколько их деятельность полезна для общества и государства.

