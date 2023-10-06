Миронов заявил, что социальный рейтинг разделит россиян на классы

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что введение социального рейтинга в России разделит общество на классы.

Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Станислав Наумов. Он считает, что такая система поможет государству пьяницу от ударника труда или семьянина.

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«При разработке подобных систем мониторинга обычно берут за образец китайский опыт. Однако в КНР социальный рейтинг создавался и до сего дня действует в первую очередь применительно к коммерческим предприятиям. Он позволяет потенциальным партнерам и клиентам оценить их надежность. У нас же сразу взялись за граждан, которых собрались поделить на классы», — сказал Миронов NEWS.ru.

По мнению политика, в России прижился бы социальный рейтинг чиновников. Он, как утверждает Миронов, может отражать, насколько их деятельность полезна для общества и государства.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГосдумаСергей Миронов

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