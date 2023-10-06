Миронов заявил, что социальный рейтинг разделит россиян на классы
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что введение социального рейтинга в России разделит общество на классы.
Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Станислав Наумов. Он считает, что такая система поможет государству пьяницу от ударника труда или семьянина.
«При разработке подобных систем мониторинга обычно берут за образец китайский опыт. Однако в КНР социальный рейтинг создавался и до сего дня действует в первую очередь применительно к коммерческим предприятиям. Он позволяет потенциальным партнерам и клиентам оценить их надежность. У нас же сразу взялись за граждан, которых собрались поделить на классы», — сказал Миронов NEWS.ru.
По мнению политика, в России прижился бы социальный рейтинг чиновников. Он, как утверждает Миронов, может отражать, насколько их деятельность полезна для общества и государства.
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