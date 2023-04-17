Миронов предложил учредить институт уполномоченного по правам соотечественников

Лидер «СРЗП» Сергей Миронов предложил учредить новый институт уполномоченного по правам соотечественников при президенте РФ, передает РИА Новости.

По его словам, этот вопрос нужно решать, потому что 30 млн наших соотечественников живут за рубежом на сегодняшний день. Миронов также предложил ввести карту соотечественника, дающую право безвизового въезда в Россию, это позволило бы избежать длительной регистрации.

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Российские власти решили упростить процесс добровольного переселения в страну соотечественников из так называемых недружественных государств. Об этом ранее объявил председатель кабинета министров Михаил Мишустин в ходе выступления на совещании со своими заместителями.

В частности, соотечественники получат возможность подавать заявление о репатриации не только в той стране, чьё гражданство имеют, но и её пределами, а также в самой России. Среди прочего, снимается необходимость переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Права ЧеловекаСергей Миронов

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