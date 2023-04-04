МИД подтвердил получение обращения Москальковой о выдаче паспортов за границей
Министерство иностранных России получило обращение уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой об упрощении получения российского паспорта соотечественниками за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД.
Ранее Москалькова предложила дать соотечественникам возможность получать паспорта РФ в зарубежных представительствах. Сейчас постоянно проживающим за рубежом необходимо приехать в Россию, чтобы оформить паспорт, пишет РИА ФАН.
В МИД подтвердили факт обращения с соответствующей инициативой, отмечает телеканал «360».
«Ведется проработка данного вопроса в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — указали в ведомстве.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 836 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+7 737 / сут.
- Володин: США и ЕС поддержкой Украины создали террористическое государство
- Рогов: ВСУ прощупывают почву для наступления в Запорожье
- МИД подтвердил получение обращения Москальковой о выдаче паспортов за границей
- В Госдуме предложили обязать детских аниматоров проходить специальное обучение
- Памятник Жириновскому откроют 6 апреля на Новодевичьем кладбище
- СМИ: Все пункты обвинения против Трампа переквалифицировали в уголовные
- В США исключили нападение на Россию со стороны Аляски
- Французский политик заявил о нежелании Японии следовать политике изоляции России
- СМИ: После удара российских дронов загорелся аэродром под Одессой
- Во Франции назвали отказ от доллара необратимым процессом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru