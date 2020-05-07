Миронов предложил снизить стоимость обучения в вузах

Снизить стоимость обучения в вузах для студентов-платников предложил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Кроме того, по его мнению, необходимо снизить стоимость проживания в студенческих общежитиях. Об этом пишет РИА Новости, подчеркивая, что Миронов уже направил письмо с соответствующим обращением министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Лидер «Справедливой России» подчеркнул, что в его адрес поступают обращения с просьбой поддержать студентов, которые получают образование на платной основе. Смирнов подчеркнул, что многие из них заключали договоры с вузами об оказании платных образовательных услуг в очной и очно-заочной формах. При этом в период самоизоляции из-за распространения коронавируса студенты стали слушать лекции дистанционно, однако вузы при этом стоимость обучения не изменили.

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В конце апреля НСН писала, что министерство науки и высшего образования РФ объявило о продлении режима дистанционного обучения для студентов и дистанционной работы для сотрудников НИИ и университетов. Он будет действовать до 11 мая включительно, об этом сообщает сайт министерства. Сохраняется дистанционный режим обучения, студентам запрещено посещать учебные заведения. Такой режим действует бессрочно – до издания специального приказа о его отмене.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:вузыСтудентыСправедливая РоссияСергей Миронов
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