Миронов предложил снизить стоимость обучения в вузах

Снизить стоимость обучения в вузах для студентов-платников предложил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Кроме того, по его мнению, необходимо снизить стоимость проживания в студенческих общежитиях. Об этом пишет РИА Новости, подчеркивая, что Миронов уже направил письмо с соответствующим обращением министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Лидер «Справедливой России» подчеркнул, что в его адрес поступают обращения с просьбой поддержать студентов, которые получают образование на платной основе. Смирнов подчеркнул, что многие из них заключали договоры с вузами об оказании платных образовательных услуг в очной и очно-заочной формах. При этом в период самоизоляции из-за распространения коронавируса студенты стали слушать лекции дистанционно, однако вузы при этом стоимость обучения не изменили.