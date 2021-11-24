Миронов ответил на письмо главврачей ковид-больниц

Комментируя обращение главврачей 11 больниц и COVID-отделений к известным россиянам, которых они считают антипрививочниками, политик отметил, что оно «вызывает недоумение».

«Я всегда говорил, что вакцинация необходима... сам сделал прививку, никогда этот факт не скрывал, как и намерение ревакцинироваться», — подчеркнул депутат, указав, что его партия считает, что вакцинация должна быть «осознанной и добровольной».

Миронов напомнил авторам обращения, что он и его сторонники выступают против тех методов, с помощью которых в России ведётся прививочная кампания, в том числе против разных форм принуждения и «грубейшего попрания гражданских прав и человеческого достоинства».

Ранее врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19, пригласив их посетить «красные зоны», сообщает RT.

