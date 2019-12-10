Миронов: Лужков верил в справедливое будущее России

Экс-мэр Москвы скончался в мюнхенской клинике после операции на сердце. 83-летний Юрий Лужков, по информации РЕН ТВ, не пришел в себя после наркоза.

С соболезнованиями в адрес градоначальника Москвы с 18-летним стажем в эфире НСН выступил лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Ушел государственник, человек, который всего себя посвятил служению России. Я уверен, что по прошествии времени люди будут вспоминать Юрия Михайловича по-разному. Кто-то вспомнит, как он заботился о москвичах, как ввел социальную ипотеку, доплату пенсионерам до прожиточного московского уровня. Как он обязал тех, кто строит коммерческое жилье отдавать часть Москве – эти квартиры продавались, а на вырученные деньги строилась социальная сфера. Многие вещи, которые делал Юрий Михайлович Лужков, сегодня кажутся обыденными и привычными, но на самом деле начинал это все он. При нем появился Департамент социальной защиты населения, сегодня который является абсолютно привычной структурой в любой губернии, а тогда это было все впервые», - сказал Миронов.

Кроме этого, парламентарий поделился воспоминаниями о многочисленных встречах и спорах с экс-мэром столицы.