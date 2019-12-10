Миронов: Лужков верил в справедливое будущее России
Лидер «Справедливой России» в эфире НСН заявил, что бывший мэр Москвы подарил регионам соцзащиту населения.
Экс-мэр Москвы скончался в мюнхенской клинике после операции на сердце. 83-летний Юрий Лужков, по информации РЕН ТВ, не пришел в себя после наркоза.
С соболезнованиями в адрес градоначальника Москвы с 18-летним стажем в эфире НСН выступил лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Ушел государственник, человек, который всего себя посвятил служению России. Я уверен, что по прошествии времени люди будут вспоминать Юрия Михайловича по-разному. Кто-то вспомнит, как он заботился о москвичах, как ввел социальную ипотеку, доплату пенсионерам до прожиточного московского уровня. Как он обязал тех, кто строит коммерческое жилье отдавать часть Москве – эти квартиры продавались, а на вырученные деньги строилась социальная сфера. Многие вещи, которые делал Юрий Михайлович Лужков, сегодня кажутся обыденными и привычными, но на самом деле начинал это все он. При нем появился Департамент социальной защиты населения, сегодня который является абсолютно привычной структурой в любой губернии, а тогда это было все впервые», - сказал Миронов.
Кроме этого, парламентарий поделился воспоминаниями о многочисленных встречах и спорах с экс-мэром столицы.
«Спорить с ним было интересно, потому что он не любил, чтобы кто-то приводил аргументы против которых у него нет аргументов и, он тогда их находил. Человек был жизнерадостный, с большим чувством юмора и ранимой душой, хоть и внешность у него суровая. Ушел человек, который верил в Россию, в хорошее, светлое и справедливое будущее. Царство небесное Юрию Михайловичу Лужкову», - заключил собеседник НСН.
Кресло мэра Москвы Юрий Лужков занял в 1992 году по назначению президента РФ Бориса Ельцина, до этого он являлся заместителем бывшего градоначальника Гавриила Попова. После чего он трижды переизбирался в столичные мэры, а на его последний срок Московской городской Думе был представлен президентом РФ Владимиром Путиным. Однако, в 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев снял Лужкова с должности с формулировкой об утрате доверия. В 2016 году Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Похоронен Юрий Лужков будет на Новодевичьем кладбище столицы. Отпевание бывшего мэра Москвы состоится в храме Христа Спасителя в 11 часов 12 декабря, церемонию проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее в эфире НСН лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что современной России не хватает таких градоначальников, каким был Лужков – активного хозяйственника с твердой позицией.
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