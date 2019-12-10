Экс-глава Белоруссии выразил соболезнования по поводу смерти Лужкова

На 84-году жизни в одной из клиник Мюнхена скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. В немецком городе бывшему российскому политику проводили операцию на сердце. После операции возникли осложнения и бывший мэр не смог выйти из наркоза и умер.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН высоко отметил заслуги Юрия Лужкова по изменению столичной среды, а также охарактеризовал его как серьезного политического деятеля.

«Когда я посещал Москву и возникали какие-то московские трудности, то их связывали с Лужковым. Но мне кажется, положительное реформирование московской городской жизни это труднейший вопрос и он занимался им эффективно… Приношу свои соболезнования в связи с кончиной», - сказал Шушкевич.