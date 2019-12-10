Экс-глава Белоруссии выразил соболезнования по поводу смерти Лужкова
Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН отметил вклад Лужкова в реформирование городской жизни.
На 84-году жизни в одной из клиник Мюнхена скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. В немецком городе бывшему российскому политику проводили операцию на сердце. После операции возникли осложнения и бывший мэр не смог выйти из наркоза и умер.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН высоко отметил заслуги Юрия Лужкова по изменению столичной среды, а также охарактеризовал его как серьезного политического деятеля.
«Когда я посещал Москву и возникали какие-то московские трудности, то их связывали с Лужковым. Но мне кажется, положительное реформирование московской городской жизни это труднейший вопрос и он занимался им эффективно… Приношу свои соболезнования в связи с кончиной», - сказал Шушкевич.
Напомним, Юрий Лужков занимал пост мэра российской столицы с 1992 по 2010 год. Был уволен тогда действующим президентом России Дмитрием Медведевым по причине «утраты доверия». При этом, в 2016 году президент Владимир Путин наградил Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко также отметил в интервью НСН огромный вклад Лужкова в преображение столицы, и назвал его глубоко порядочным и сердечным человеком.
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