Жириновский: Нам не хватает таких мэров, как Лужков
Лидер ЛДПР в эфире НСН отметил «твердую позицию» Юрия Лужкова.
Сегодня стало известно, что на 84 году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он умер в мюнхенской клинике после операции на сердце. Отмечается, что сама операция прошла успешно, но бывший российский политик не смог выйти из наркоза.
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире НСН заявил, что современной России не хватает таких градоначальников, каким был Лужков – активного хозяйственника с твердой позицией.
«Он был всегда активен в руководстве городом… Чувствовали, что в столице есть хозяин, он везде присутствовал, не было расхлябанности, занимал твердую позицию. По-человечески относился к людям, можно было подойти к нему на каких-то торжествах… Таких мэров нам сегодня не хватает в плане заботы о городе и крепкой руки хозяйственника, если он брался за что-то, то это делалось – ремонт, дома, дороги или питание. В этом смысле, конечно, о нем память останется как о человеке, который умел работать и заражал этим других. Память о нем сохранится надолго и в сердцах всех москвичей, и многих других, кто приезжал в Москву и радовался, что у нас такая цветущая столица», - сказал Жириновский.
При этом он отметил, что образование Юрия Лужкова позволяло ему занять руководящую должность в «НИИ по химии и был бы там директором или технологом, но перестройка его вывела на участие в работе московского правительства».
Отметим, что Юрий Лужков, действительно, с 1958 по 1963 годы работал младшим научным сотрудником, руководителем группы, заместителем заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов в Научно-исследовательском институте (НИИ) пластических масс.
Парламентарий также рассказал о своем знакомстве и опыте личного общения с бывшим мэром Москвы, которое началось из-за отключения электричества в офисе Жириновского.
«Мне он особенно запомнился после путча. Мне тогда вырубили свет в штабе ЛДПР в гостинице Москва и, я позвонил спросить, кто отвечает за ЖКХ, мне ответили, что заместитель мэра Лужков. Тогда он целый час меня допытывал "что же будет" – так они боялись, не знали, что будет [в связи с путчем]… Он любил со мной пофилософствовать. Говорил, что у нас в России одни крайности, никак не можем мы быть посередине», - рассказал Владимир Жириновский.
Мэром и главой администрации столицы Юрий Лужков был назначен 6 июня 1992 года указом президента РФ Бориса Ельцина в связи с отставкой Гавриила Попова. После чего Лужков избирался на пост мэра в 1996, 1999 и 2003 годах. В 2007 году по представлению президента России Владимира Путина был вновь наделен полномочиями столичного мэра депутатами Московской городской Думы на четырехлетний срок. Но в 2010 году был снят с должности указом тогда действующего президента РФ Дмитрия Медведева «в связи с утратой доверия». Кроме этого, по должности Юрий Лужков входил в состав Совфеда РФ, являлся членом Комитета по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию банковской деятельности.
«Мы скорбим. У Юрия Михайловича жизнь была продолжительная - 83 года. Мог бы дожить и до других лет, но и это все равно хорошо», - заключил Жириновский.
Похоронен Юрий Лужков будет на Новодевичьем кладбище столицы. О дате и времени прощания планируется сообщить позже.
Ранее Александр «Хирург» Залдостанов в интервью НСН заявил, что Юрий Лужков радел не только за родную Москву, но и за Севастополь.
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