Жириновский: Нам не хватает таких мэров, как Лужков

Сегодня стало известно, что на 84 году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он умер в мюнхенской клинике после операции на сердце. Отмечается, что сама операция прошла успешно, но бывший российский политик не смог выйти из наркоза.

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире НСН заявил, что современной России не хватает таких градоначальников, каким был Лужков – активного хозяйственника с твердой позицией.

«Он был всегда активен в руководстве городом… Чувствовали, что в столице есть хозяин, он везде присутствовал, не было расхлябанности, занимал твердую позицию. По-человечески относился к людям, можно было подойти к нему на каких-то торжествах… Таких мэров нам сегодня не хватает в плане заботы о городе и крепкой руки хозяйственника, если он брался за что-то, то это делалось – ремонт, дома, дороги или питание. В этом смысле, конечно, о нем память останется как о человеке, который умел работать и заражал этим других. Память о нем сохранится надолго и в сердцах всех москвичей, и многих других, кто приезжал в Москву и радовался, что у нас такая цветущая столица», - сказал Жириновский.

При этом он отметил, что образование Юрия Лужкова позволяло ему занять руководящую должность в «НИИ по химии и был бы там директором или технологом, но перестройка его вывела на участие в работе московского правительства».

Отметим, что Юрий Лужков, действительно, с 1958 по 1963 годы работал младшим научным сотрудником, руководителем группы, заместителем заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов в Научно-исследовательском институте (НИИ) пластических масс.

Парламентарий также рассказал о своем знакомстве и опыте личного общения с бывшим мэром Москвы, которое началось из-за отключения электричества в офисе Жириновского.

«Мне он особенно запомнился после путча. Мне тогда вырубили свет в штабе ЛДПР в гостинице Москва и, я позвонил спросить, кто отвечает за ЖКХ, мне ответили, что заместитель мэра Лужков. Тогда он целый час меня допытывал "что же будет" – так они боялись, не знали, что будет [в связи с путчем]… Он любил со мной пофилософствовать. Говорил, что у нас в России одни крайности, никак не можем мы быть посередине», - рассказал Владимир Жириновский.