Миронов допустил, что проверка Роспотребнадзора не лишит «Мореманию» посетителей

В Москве опечатали два кафе «Моремания» из-за выявленных там грубых нарушений требований санитарного законодательства, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства провели внеплановые выездные проверки по запросу одного из депутатов Госдумы после сообщений СМИ о нарушениях в заведениях сети. По итогу проверки с реализации сняли 73 килограмма кулинарной продукции, при этом ресторанам грозит закрытие на срок до 90 суток. Миронов допустил, что большая часть заведений, которые специализируются на рыбе и морепродуктах, не смогли бы пройти проверку Роспотребнадзора.

«Есть определенные требования к морепродуктам, их надо соблюдать. Однако сложно вести контроль. Кишечная палочка, к примеру, есть в каждом продукте, вопрос в ее количестве. В охлажденной рыбе все это очень быстро развивается. К сожалению, посетителям сложно обнаружить, что с рыбой что-то не так, они могут лишь определить, что продукт на столе не свежий. То, что происходит вне зала, на кухне - там и остается. У нас много заведений, которые торгуют суши. Однако лишь немногие из них прошли бы полноценную проверку с учетом актуальных требований Роспотребнадзора», - заключил он.

Как добавил собеседник НСН, если скандал не получит широкой огласки в СМИ, подобная ситуация не отпугнет посетителей.

«Любой скандал сказывается на имидже заведения и посещаемости. Вопрос в том, как далеко это зайдет, как будет обсуждаться в СМИ. Если об этом поговорят день и забудут, то ситуация сильно не скажется на сети. Если же новость будет муссироваться, конечно, люди будут ходить в заведения гораздо меньше», - заявил он.

Ранее сообщалось, что не менее 21 человека в Санкт-Петербурге попали в клиническую инфекционную больницу имени Боткина после посещения ресторана «Токио Сити», которое специализируется на ролах и суши. У всех пострадавших наблюдались симптомы, характерные для сальмонеллеза, передает «Радиоточка НСН».

