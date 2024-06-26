В Курске число отравившихся продукцией сети суши-баров выросло до 13 человек
Продукцией сети суши-баров «Sushi King» в Курске отравились 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Отмечается, что пострадавшие употребляли в одном из филиалов сети рыбо- и морепродукты в сливочном соусе. В настоящее время восемь из них находятся в стационаре в состоянии средней тяжести. Ранее сообщалось об 11 отравившихся.
Как пишет РИА Новости, в меню «Sushi King» есть роллы с названиями «стафилококай» и «стрептококаи». Также агентство отмечает, что сеть продолжает принимать заказы. При этом в Роспотребнадзоре заявили о приостановке работы суши-бара, не уточнив, имелся ли в виду отдельный филиал или вся сеть.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что любителям суши и тартаров в России рекомендовано есть их только в проверенных местах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru