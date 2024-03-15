Мирный житель Белгорода погиб из-за обстрела ВСУ

Один мужчина погиб при обстреле ВСУ Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО «Вампир»

По его словам, в результате разорвавшегося снаряда у него были множественные раны грудной клетки и брюшной полости. Гладков рассказал, что врачи бригады скорой помощи боролись за его жизнь, но спасти его им не удалось.

«Всего на подлете к городу сбито 10 воздушных целей», - отметил глава региона.

Ранее стало известно, что участник территориальной самообороны погиб при обстреле белгородского Грайворона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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