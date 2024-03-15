Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО «Вампир»
Семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над Белгородской областью, передает Минобороны.
«Около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... с применением... системы залпового огня RM-70 "Вампир"», — говорится в сообщении ведомства.
Реактивные снаряды были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее над регионом, а также над Калужской областью перехватили и уничтожили пять беспилотников и два снаряда РСЗО БМ-21 «Град», напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru