«Все в наших руках!»: Галанин пожелал всем делать добро в 2024 году
31 декабря 202312:30
Рок-музыкант Сергей Галанин в эфире НСН признался, что надеется на завершение конфликта на Украине в наступающем 2024 году.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН рассказал, что в плане работы 2023 год получился для него вполне обычным, а вот от следующего 2024 года он ждёт скорейшего завершения конфликта на Украине.
«Год, как год, живем, работаем, делаем свое дело. Ничего особенно интересного не было. От следующего года ожидаю, чтобы поскорее закончились военные действия, на которые нас сподвигли обстоятельства, которые мы все понимаем... Чтобы все были живы-здоровы, а также чтобы, несмотря ни на что, каждый на своем месте стремился делать добро. Все в наших руках, как говорил классик», - сказал Галанин.
Ну а рок-музыкант Валерий Кипелов в беседе с НСН пожелал всем на 2024 год внутренней гармонии, веры в себя и веры в Россию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru