«Все в наших руках!»: Галанин пожелал всем делать добро в 2024 году

Число мирных жителей, погибших в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ, выросло до 24 Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение Северной Кореи с Южной Всемирный банк включил РФ в топ-5 экономик мира Глава Союза потребителей Шелищ раскритиковал идею по введению обязательного минимума ассортимента российской бытовой техники в магазинах Певец Киркоров сочно погасил все свои долги по налогам