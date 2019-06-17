Минздрав рассказал о регионах с максимальным числом онкобольных

Курская область заняла первое место в списке заболеваемости населения раком. Об этом сообщили в Минздраве. В 2018 году в этом регионе было зафиксировано 3331,1 на 100 тыс. населения случаев заболевания. Речь идет о всех случаях злокачественных новообразований - и впервые выявленных, и ранее установленных, сообщает RT.

На втором месте в списке находится, по данным ведомства, Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения). В пятерку лидеров вошли также Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области, пишет «Газета.ру».