Минздрав рассказал о регионах с максимальным числом онкобольных
Курская область заняла первое место в списке заболеваемости населения раком. Об этом сообщили в Минздраве. В 2018 году в этом регионе было зафиксировано 3331,1 на 100 тыс. населения случаев заболевания. Речь идет о всех случаях злокачественных новообразований - и впервые выявленных, и ранее установленных, сообщает RT.
На втором месте в списке находится, по данным ведомства, Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения). В пятерку лидеров вошли также Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области, пишет «Газета.ру».
В среднем по стране показатель распространённости злокачественных новообразований в прошлом году составил 2562,1 на 100 тыс. населения. В Минздраве отметили, что за 10 лет заболеваемость раком выросла почти на 40%. В ведомстве связывают тенденцию, в том числе с улучшением ситуации с постановкой подобных диагнозов. Там также отметили, что выросла продолжительность жизни онкобольных.
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