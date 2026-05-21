«Сильно раздули»: Кикшеринг начал возвращаться в «запретные» города Подмосковья
Вопросы во всех муниципалитетах будут сняты после выработки общего подхода к прокату, заявила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
В ряде городских округов Московской области введенные ранее запреты или ограничения на работу кикшеринга уже сняли, однако на этом фоне, а также из соображений экономии жители стали активнее покупать СИМ (средства индивидуальной мобильности), рассказала НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
В Московской области набирает силу тенденция к запрету на прокат электросамокатов. Кикшеринг запрещали в Котельниках, Лобне и Солнечногорске. Из зоны парковки и проката электросамокатов исключили Люберцы, Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховку, Октябрьский, Островцы и Мирный. Полный запрет проката электросамокатов введен в Котельниках. Прокат электросамокатов ограничили на территории Раменского и Жуковского. На личные электросамокаты эти меры не распространяются.
«История сильно раздувается. Нет никакой острой ситуации с кикшерингом в Подмосковье. В Солнечногорске кикшеринга даже не было. Абсурдно звучит, когда его там запрещают, пытаясь таким образом влететь в повестку. В Люберцах, Котельниках, Раменском, где ввели запреты либо ограничения в первую волну, кикшеринг уже работает. Там удалось достигнуть договоренности между операторами сервисов и муниципалитетами, ситуация выровнялась и все работает», - сообщила Эрдман.
В Жуковском и Лобне на данный момент продолжаются переговоры между представителями прокатных сервисов и местными администрациями и, скорее всего, вскоре все ограничения или запреты будут сняты.
«В Жуковском и Лобне идет разговор с администрацией. Думаю, что по примеру Котельников все будет решено. В целом, то соглашение, которое дептранс Мособласти сейчас разрабатывает и согласовывает с бизнесом, позволит выработать общий подход [в работе кикшеринга]», - полагает глава ассоциации.
На фоне вводимых запретов на работу прокатных электросамокатов граждане стали активнее приобретать их самостоятельно. Заметен их рост, однако подсчитать их число станет возможно только после того, как в России введут правила по регистрации СИМ.
«Личных самокатов стало на порядок больше. Люди таким образом в условиях непростой экономической ситуации просто начали экономить. Думаю, что эта тенденция будет сохраняться. Но посчитать количество частных самокатов пока невозможно. Это можно будет сделать только после того, как начнется регистрация СИМ», - добавила Эрдман.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН заявил, что в России необходимо ввести регламент для электросамокатов, особенно – для аккумуляторов.
