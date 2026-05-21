В ряде городских округов Московской области введенные ранее запреты или ограничения на работу кикшеринга уже сняли, однако на этом фоне, а также из соображений экономии жители стали активнее покупать СИМ (средства индивидуальной мобильности), рассказала НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

В Московской области набирает силу тенденция к запрету на прокат электросамокатов. Кикшеринг запрещали в Котельниках, Лобне и Солнечногорске. Из зоны парковки и проката электросамокатов исключили Люберцы, Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховку, Октябрьский, Островцы и Мирный. Полный запрет проката электросамокатов введен в Котельниках. Прокат электросамокатов ограничили на территории Раменского и Жуковского. На личные электросамокаты эти меры не распространяются.

«История сильно раздувается. Нет никакой острой ситуации с кикшерингом в Подмосковье. В Солнечногорске кикшеринга даже не было. Абсурдно звучит, когда его там запрещают, пытаясь таким образом влететь в повестку. В Люберцах, Котельниках, Раменском, где ввели запреты либо ограничения в первую волну, кикшеринг уже работает. Там удалось достигнуть договоренности между операторами сервисов и муниципалитетами, ситуация выровнялась и все работает», - сообщила Эрдман.